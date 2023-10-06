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Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины: что в этот раз возмутило премьера Венгрии

Венгерский премьер-министр завил, что его страна не поддержит планы по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь отметился скандальным постом в Facebook, где политик выложил видео, в котором критикует "брюссельских бюрократов" за политику, направленную на поддержку Украины.

Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины: что в этот раз возмутило премьера Венгрии

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Свое видеоролик премьер сопроводил драматической музыкой, играющей на заднем плане. Виктору Орбану не понравились намерения Евросоюза по увеличению помощи Украине, а также миграционный пакет блока.


"Брюссельским бюрократам давно пора прийти в себя!", — возмутился Орбан.

Он предупредил, что Будапешт будет блокировать все инициативы по долгосрочной поддержке Украины. Поэтому увеличение статьи расходов по помощи Украине в бюджете ЕС не пройдет.                                           

Стоит отметить, еще до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Венгрия всеми возможными способами блокировала сближение Украины с Евросоюзом и НАТО. А после того, как Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины Будапешт превратился в троянского коня внутри ЕС, пытаясь подорвать единство ЕС по поддержке украинского народа.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку он стремится получить согласие Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Орбана отреагировали на исключение OTP Bank из списка спонсоров войны: выставили новые условия.




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