Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины: что в этот раз возмутило премьера Венгрии

Как передает портал "Комментарии", одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь отметился скандальным постом в Facebook, где политик выложил видео, в котором критикует "брюссельских бюрократов" за политику, направленную на поддержку Украины.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Свое видеоролик премьер сопроводил драматической музыкой, играющей на заднем плане. Виктору Орбану не понравились намерения Евросоюза по увеличению помощи Украине, а также миграционный пакет блока.

"Брюссельским бюрократам давно пора прийти в себя!", — возмутился Орбан.

Он предупредил, что Будапешт будет блокировать все инициативы по долгосрочной поддержке Украины. Поэтому увеличение статьи расходов по помощи Украине в бюджете ЕС не пройдет.

Стоит отметить, еще до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Венгрия всеми возможными способами блокировала сближение Украины с Евросоюзом и НАТО. А после того, как Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины Будапешт превратился в троянского коня внутри ЕС, пытаясь подорвать единство ЕС по поддержке украинского народа.

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