Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вероятно, переназначат на второй срок. По информации немецкого издания Handelsblatt, руководители европейских государств-членов блока согласились выдвинуть ее кандидатуру.

Урсула фон дер Ляйен

Европейские страны также предварительно договорились, что действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас вступит в должность комиссара ЕС по иностранным делам.

Бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту планируют избрать президентом Европейского Совета. Его каденция составит 2,5 года с возможностью переизбрания на второй срок, если он справится с обязанностями.

Официальное голосование по назначению нового руководителя Еврокомиссии состоится 18 июля. Для победы кандидат должен получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС и не менее 361 из 720 депутатов Европарламента, недавно обновившего свой состав после выборов.

Известно, что в июне в Европе прошли выборы в Европарламент, где значительное количество голосов получили правые и ультраправые партии, многие из которых симпатизируют России или имеют негативное отношение к Украине.

Также отмечалось, что американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что результаты выборов в Европарламент, где победили ультраправые партии в Германии и Франции, могут свидетельствовать о растущей усталости Запада от войны в Украине. Бывшие члены правительства считают, что эти результаты могут быть предвестником назревающего сопротивления военным усилиям западных стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. По мнению экспертов, оптимистичная дата вступления Украины в Европейский Союз – 2030 – через 6 лет. Они подчеркивают, что примерно сколько времени отняло вступление Хорватии в Евросоюз, которую в этом контексте часто сравнивают с Украиной.





