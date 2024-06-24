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Доходы от активов РФ: о каком решении для Украины должен объявить ЕС

ЕС публично сообщит о первом транше для Украины из доходов от активов РФ

24 июня 2024, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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В понедельник, 24 июня, ожидается, что Верховный Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявит о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро из прибыли от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Доходы от активов РФ: о каком решении для Украины должен объявить ЕС

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Жозеп Боррель объявит о таком решении на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Сам транш был окончательно утвержден 21 июня.

По словам журналистов, это первый транш, который, как ожидается, будет регулярным потоком налички. К тому же Венгрия не сможет его блокировать, как это было с выплатами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира.

Отмечается, что сверхприбыли будут направляться через страны-члены, которые будут работать как "агенты-исполнители", то есть, закупать продукцию, которую Украина указала как приоритетную. По словам трех дипломатов, страны, выбранные для получения этого транша, включают Германию, Чехию и Данию. По словам двух дипломатов, ожидается, что Италия, Латвия, Румыния и Швеция будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.

В то же время решение обойти вето Венгрии разозлило Будапешт, заявили двое дипломатов. Теперь Венгрия может усилить свое вето на Европейский фонд мира в размере 6,6 миллиарда евро. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.

Читайте также на портале "Комментарии" — Жозеп Боррель рассказал, что Европейский Союз создал правовую базу, с помощью которой можно обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет российских активов.

В интервью Financial times Жозеп Боррель заявил о юридической лазейке обхода венгерского вето. Как объясняет Боррель, поскольку Венгрия не поддержала предварительное соглашение об использовании доходов от замороженных российских активов, то не должна влиять на решение их использования.




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