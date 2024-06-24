Орбан не сможет остановить: в ЕС нашли способ обойти вето Венгрии для покупки оружия Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Европейский Союз создал правовую базу, с помощью которой можно обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет российских активов.



Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

В интервью Financial times Жозеп Боррель заявил о юридической лазейке обхода венгерского вето. Как объясняет Боррель, поскольку Венгрия не поддержала предварительное соглашение об использовании доходов от замороженных российских активов, то не должно влиять на решение их использования.

"Будапешт не должен участвовать в принятии решения об их использовании. Механизм обхода вето будет сложным, как и любое юридическое решение, но он будет работать", – сказал Боррель.

Механизм, который может лишить Венгрию права запретить отправлять оружие Украине от доходов замороженных активов РФ, должны рассмотреть министры иностранных дел ЕС 24 июня.

Напомним, что 13 июня на саммите G7 лидеры стран согласовали финансовую помощь для Украины в размере 50 млрд долларов, которая будет получена из доходов российских государственных активов, попавших под санкции Запада. В настоящее время ЕС, США и другие партнеры Украины изучают механизм, по которому Киев получит эти средства, а одним из препятствий могла стать Венгрия, не поддерживающая поставки оружия Украине.

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