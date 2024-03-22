Доходы от росактивов для закупки оружия Украине: какое решение принял саммит ЕС

Саммит глав государств и правительств ЕС договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка для вооружения Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

В выводах саммита, опубликованных Европейским советом, отмечено, что лидеры рассмотрели прогресс относительно следующих конкретных шагов "о направлении чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России на благо Украины, включая возможность финансирования военной поддержки".

Саммит предложил Совету ЕС продолжить работу над недавними предложениями верховного представителя и Еврокомиссии.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в среду выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

"Я рада, что лидеры одобрили наше предложение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Это обеспечит финансирование военного оборудования для Украины", – заявила после саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита.

Она отметила, что "мы можем рассчитывать на получение около 3 миллиардов евро в 2024 году и аналогичных сумм в последующие годы".

Глава Еврокомиссии поблагодарила Чехию за ее инициативу с партнерами предоставить Украине 800 тысяч снарядов. "Финансирование также может пойти на эту инициативу", – добавила фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" - три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ.



