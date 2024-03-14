Три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ

Страны-члены ЕС выступили против плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что это происходит на фоне слухов о том, что предложение о заморозке активов будет представлено ближе к саммиту лидеров ЕС на следующей неделе.

В то же время неназванный европейский чиновник заявил, что Мальта, Люксембург и Венгрия на встрече послов 27 стран ЕС в среду высказали сомнения по поводу использования дохода от российских активов на закупку боеприпасов для Украины.

По их словам, желание фон дер Ляйен использовать деньги для пополнения сокращающихся запасов оружия Украины осложнило переговоры, поскольку было достигнуто общее согласие, что они должны пойти на восстановление.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в течение двух недель может предоставить официальное предложение по использованию замороженных российских активов – в пользу Украины (не исключено, что и на оружие). Ранее в США уже подчеркивали важность направить замороженные активы РФ (львиная доля которых находится в Европе) на поддержку Украины. При этом, по мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, замороженные российские активы на сумму 300 млрд долл и их конфискация не смогут заменить Украине помощь от Соединенных Штатов, которая, увы, продолжает блокироваться трампистами. Как эпопея с конфискацией российских активов или хотя бы процентов от них в пользу Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



