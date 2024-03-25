Должны ли страны НАТО сбивать российские ракеты над своей территорией. Что говорят в ЕС

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что российские ракеты залетают на территорию стран НАТО. Он напомнил, что подобные инциденты были в Румынии, а также в Польше.

Габриелюс Ландсбергис

По его мнению, если НАТО будет разрешать России действовать таким образом, такие инциденты будут продолжаться и в дальнейшем. То есть, считает глава МИД Литвы, бездействие стран Альянса для России выглядит как приглашение и в дальнейшем совершать такие же действия.

Именно поэтому, считает Ландсбергис, необходимо изменить позицию стран НАТО по уничтожению российских ракет, нарушающих воздушное пространство стран Альянса.

"Отправить очень четкий сигнал: если это повторится, то ракеты, беспилотники – они будут сбиты",

– подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 марта в 4:23 утра российская ракета вблизи села Осердув нарушила воздушное пространство Польши и находилась на территории страны 39 секунд. При этом известно, что Польша не сбила российскую ракету. В министерстве обороны страны сообщили, что не сделали этого, ведь российская ракета не угрожала полякам и не имела целью поразить какую-либо цель именно в Польше. Такую позицию назвали удивительной в Украине. Эксперты подчеркнули, что "мирная" российская ракета угрожала украинцам. При этом аналитики подчеркнули, что бездействие Польши будет поощрять кремлевского диктатора Владимира Путина и дальше запускать ракеты так, чтобы они нарушали воздушное пространство стран НАТО.

При этом известно, что Польша вызвала по этому поводу российского посла, но он отказался от визита , потому что якобы Варшава не может предоставить доказательств того, что речь идет именно о российской ракете.