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Доверие к Китаю подорвано: Боррель назвал главную причину

Боррель заявил, что доверие к Китаю подорвано из-за позиции Пекина по войне против Украины

сегодня, 15:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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До полномасштабного вторжения России в Украину в Евросоюза было совсем другое отношение к Китаю. Теперь же доверие подорвано из-за позиции по войне против Украины. Пекину надо доказать, что он не является союзником России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Bloomberg".

Доверие к Китаю подорвано: Боррель назвал главную причину

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Европейцы допускают, что Китай "возможно, не использовал свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию", заявил Жозеп Боррель, выступая перед студентами университетов в Пекине.


"Мы считаем крайне важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником России в этой войне, — отметил дипломат. — Я считаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине".

Издание отмечает, заявления Борреля дают четко понять, что одной из самых больших проблем Брюсселя с Пекином есть то, что Китай обеспечивает дипломатическое прикрытие Владимиру Путину. В частности, совсем скоро должен состояться анонсированный ранее визит российского диктатора в Китай. Путин должен принять участие в форуме председателя Си Цзиньпина "Пояс и путь".

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Также издание "Комментарии" сообщало – появились подробности грядущего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), намеченного на октябрь. Известно, что сопровождать его будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин. Какие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-13/eu-s-top-diplomat-says-trust-with-china-eroded-over-ukraine
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