Доверие к Китаю подорвано: Боррель назвал главную причину

До полномасштабного вторжения России в Украину в Евросоюза было совсем другое отношение к Китаю. Теперь же доверие подорвано из-за позиции по войне против Украины. Пекину надо доказать, что он не является союзником России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Bloomberg".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Европейцы допускают, что Китай "возможно, не использовал свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию", заявил Жозеп Боррель, выступая перед студентами университетов в Пекине.

"Мы считаем крайне важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником России в этой войне, — отметил дипломат. — Я считаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине".

Издание отмечает, заявления Борреля дают четко понять, что одной из самых больших проблем Брюсселя с Пекином есть то, что Китай обеспечивает дипломатическое прикрытие Владимиру Путину. В частности, совсем скоро должен состояться анонсированный ранее визит российского диктатора в Китай. Путин должен принять участие в форуме председателя Си Цзиньпина "Пояс и путь".

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Также издание "Комментарии" сообщало – появились подробности грядущего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), намеченного на октябрь. Известно, что сопровождать его будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин. Какие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



