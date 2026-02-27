Дружба с Путиным здесь не главное: на Западе назвали главную причину ненависти Орбана к Украине

Одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан в новой предвыборной кампании продвигает тезис о том, что главная опасность для страны – не инфляция, проблемы соцуслуг или экономическая стагнация, а Украина. Об этом пишет The Guardian.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Издание напоминает: в 2018 году Орбан строил риторику на страхах миграционного кризиса, а в 2022-м – после полномасштабного вторжения РФ заявлял, что оппозиция якобы втянет Будапешт в войну. Теперь, когда его позиции пошатнулись из-за стремительного роста популярности бывшего однопартийца Петера Мадяра и его партии Тиса, премьер снова выносит на первый план украинский вопрос.

Кампания вышла и за пределы внутренней политики. Скандал вокруг нефтепровода Дружба, по которому Венгрия получает российскую нефть, стал основанием для резкой критики Киева. Будапешт требует возобновления поставок и уже заблокировал новый пакет санкций ЕС и кредит Украины на 90 млрд евро.

На этой неделе Орбан заявил об отправке военных для "защиты инфраструктуры" и опубликовал открытое письмо Владимиру Зеленскому, обвинив его в попытке втянуть Венгрию в войну.

Аналитики отмечают, что выборы превратились в столкновение двух нарративов: Орбан говорит об угрозе войны, тогда как Мадяр – о ценах, соцстандартах и борьбе с коррупцией. Несмотря на непопулярность России в стране, премьеру удалось снизить уровень поддержки Украины среди венгров и превратить Зеленского в одного из наименее популярных мировых политиков в Венгрии.

Читайте на портале "Комментарии" — коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается, несмотря на громкие заявления премьер-министров Виктор Орбан и Роберт Фицо о возможной остановке поставок в Украину. Это подтверждают данные европейской сети операторов систем передачи ENTSO-E.



