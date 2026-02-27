Дружба з Путіним тут не головне: на Заході назвали головну причину ненависті Орбана до України

Одіозний прем’єр Угорщини Віктор Орбан у новій передвиборчій кампанії просуває тезу про те, що головна небезпека для країни – не інфляція, проблеми соцпослуг чи економічна стагнація, а Україна. Про це пише The Guardian.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Видання нагадує: у 2018 році Орбан будував риторику на страхах міграційної кризи, а у 2022-му – після повномасштабного вторгнення РФ заявляв, що опозиція нібито втягне Будапешт у війну. Тепер, коли його позиції похитнулися через стрімке зростання популярності колишнього однопартійця Петер Мадяр та його партії Тиса, прем’єр знову виносить на перший план українське питання.

Кампанія вийшла й за межі внутрішньої політики. Скандал довкола нафтопроводу Дружба, яким Угорщина отримує російську нафту, став підставою для різкої критики Києва. Будапешт вимагає відновлення постачання та вже заблокував новий пакет санкцій ЄС і кредит Україні на 90 млрд євро.

Цього тижня Орбан заявив про відправку військових для “захисту інфраструктури” та опублікував відкритий лист до Володимир Зеленський, звинувативши його у спробі втягнути Угорщину у війну.

Аналітики відзначають, що вибори перетворилися на зіткнення двох наративів: Орбан говорить про загрозу війни, тоді як Мадяр – про ціни, соцстандарти та боротьбу з корупцією. Попри непопулярність Росії в країні, прем’єру вдалося суттєво знизити рівень підтримки України серед угорців і перетворити Зеленського на одного з найменш популярних світових політиків в Угорщині.

