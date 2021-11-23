ДТП в Болгарии, где сгорело 45 человек: от автобуса остался только скелет

На территории Болгарии ночью автобус с пассажирами, ехавший в Северную Македонию на скорости врезался в ограждение и сразу же вспыхнул. В ужасной автокатастрофе погибли 45 пассажиров, среди них было 12 детей. Об этом сообщает ТСН.

Число погибших может увеличиться (фото из открытых источников)

От пассажирского транспортного средства остался только обгоревший железный остов. Он ехал последним из четырех в колонне, возвращавшихся с путешествующими из турецкой столицы Стамбул. В основном, погибли албанцы, жители македонского города Скопье.

Из горящего салона спаслись только семь пассажиров — две женщины и пятеро мужчин, которых с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение. Сколько туристов спастись не смогли, пока говорят только предварительно.

По словам министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, у полицейских нет данных, сколько путешественников точно было в транспортном средстве. Сгоревшие тела трудно идентифицировать.

На место трагедии завтра должны прибыть два высокопоставленных чиновника из Северной Македонии.

Вместе с тем офис туроператора заперт. Болгарские полицейские выдвигают несколько версий аварии – неблагоприятные погодные условия и скользкая из-за осадков дорога. Говорят о технической неисправности автобуса. Также уставший водитель мог заснуть за рулем, и транспортное средство врезалось в придорожное ограждение.

Уцелевшие туристы рассказали, что проснулись, потому что услышали взрыв. Один из них разбил оконные стекла и смог выйти вместе с шестью другими земляками из салона автобуса. Это ДТП – одно из самых страшных среди таких транспортных средств в истории Болгарии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Болгарии вспышка коронавируса .

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