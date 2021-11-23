logo

BTC/USD

57600.64

ETH/USD

4340.64

LTC/USD

213.83

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.45

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ДТП в Болгарии, где сгорело 45 человек: от автобуса остался только скелет
commentss НОВОСТИ Все новости

ДТП в Болгарии, где сгорело 45 человек: от автобуса остался только скелет

Информации о том, сколько точно людей ехали в автобусе, пока нет

23 ноября 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

На территории Болгарии ночью автобус с пассажирами, ехавший в Северную Македонию на скорости врезался в ограждение и сразу же вспыхнул. В ужасной автокатастрофе погибли 45 пассажиров, среди них было 12 детей. Об этом сообщает ТСН.

ДТП в Болгарии, где сгорело 45 человек: от автобуса остался только скелет

Число погибших может увеличиться (фото из открытых источников)

От пассажирского транспортного средства остался только обгоревший железный остов. Он ехал последним из четырех в колонне, возвращавшихся с путешествующими из турецкой столицы Стамбул. В основном, погибли албанцы, жители македонского города Скопье.

Из горящего салона спаслись только семь пассажиров — две женщины и пятеро мужчин, которых с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение. Сколько туристов спастись не смогли, пока говорят только предварительно.

По словам министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, у полицейских нет данных, сколько путешественников точно было в транспортном средстве. Сгоревшие тела трудно идентифицировать.

На место трагедии завтра должны прибыть два высокопоставленных чиновника из Северной Македонии.

Вместе с тем офис туроператора заперт. Болгарские полицейские выдвигают несколько версий аварии – неблагоприятные погодные условия и скользкая из-за осадков дорога. Говорят о технической неисправности автобуса. Также уставший водитель мог заснуть за рулем, и транспортное средство врезалось в придорожное ограждение.

Уцелевшие туристы рассказали, что проснулись, потому что услышали взрыв. Один из них разбил оконные стекла и смог выйти вместе с шестью другими земляками из салона автобуса. Это ДТП – одно из самых страшных среди таких транспортных средств в истории Болгарии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Болгарии вспышка коронавируса .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/video/video-novini
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!