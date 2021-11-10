Дуда обвинил спецслужбы Беларуси в координации мигрантами

Президент Польши Анджей Дуда обвиняет белорусские спецслужбы в провокациях на польско-белорусской границе и координировании нелегальными мигрантами. Об этом пишет польское издание RMF 24.

Польша (фото из открытых источников)

В Бюро национальной безопасности Польши с участием президента Анджея Дуды состоялась пресс-конференция по ситуации на границе. На ней во время выступления президент страны заявил, что последние события являются гибридной тактикой режима Александра Лукашенко:

"Это гибридная тактика белорусского режима против Польши и ЕС, – сказал Дуда – Группы мигрантов, которые вчера отправились на польскую границу, несколько тысяч человек, как видно на видеозаписях, контролировали белорусские службы. Именно они в последний момент вывели этих людей с обычной дороги в лес, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода”.

Президент Польши заявил, что польские службы должны быть готовы к любым сценариям на границе в условиях развернувшегося кризиса.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО написал в Twitter:

“Я разговаривал с президентом Анджеем Дудой по поводу серьезной ситуации на польско-белорусской границе. Использование мигрантов Беларусью в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и всеми нашими союзниками в регионе", – заявил Столтенберг.

Напомним, национальный банк Украины посчитал деньги, которые переводят украинские гастарбайтеры. Объем переводов значительный, пишет информационное агентство "Украинские новости". За девять месяцев 2021 г. трудовые мигранты перечислили в Украину 10,3 млрд дол. – на 19% больше, чем они переводили в прошлом году. Количество оказавшихся в стране денег составляет около трети Госбюджета на 2021 г. Специалисты Нацбанка исследовали, какими путям переводятся средства. Почти половина – 4,4 млрд дол. – привозятся нелегально. Международные платежные системы использовались для перевода 2,3 млрд. дол. Официальными финансовыми каналами было переведено около 670 млн. дол. – около 6% всех средств, заработанных трудовыми мигрантами.





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