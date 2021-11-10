logo

BTC/USD

66490.82

ETH/USD

4691.33

LTC/USD

257.38

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Дуда обвинил спецслужбы Беларуси в координации мигрантами
commentss НОВОСТИ Все новости

Дуда обвинил спецслужбы Беларуси в координации мигрантами

Президент Польши заявил, что польские службы должны быть готовы к любым сценариям на границе

сегодня, 04:50
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Президент Польши Анджей Дуда обвиняет белорусские спецслужбы в провокациях на польско-белорусской границе и координировании нелегальными мигрантами. Об этом пишет польское издание RMF 24.

Дуда обвинил спецслужбы Беларуси в координации мигрантами

Польша (фото из открытых источников)

В Бюро национальной безопасности Польши с участием президента Анджея Дуды состоялась пресс-конференция по ситуации на границе. На ней во время выступления президент страны заявил, что последние события являются гибридной тактикой режима Александра Лукашенко:

"Это гибридная тактика белорусского режима против Польши и ЕС, – сказал Дуда – Группы мигрантов, которые вчера отправились на польскую границу, несколько тысяч человек, как видно на видеозаписях, контролировали белорусские службы. Именно они в последний момент вывели этих людей с обычной дороги в лес, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода”.

Президент Польши заявил, что польские службы должны быть готовы к любым сценариям на границе в условиях развернувшегося кризиса.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО написал в Twitter:

“Я разговаривал с президентом Анджеем Дудой по поводу серьезной ситуации на польско-белорусской границе. Использование мигрантов Беларусью в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и всеми нашими союзниками в регионе", – заявил Столтенберг.

Напомним, национальный банк Украины посчитал деньги, которые переводят украинские гастарбайтеры. Объем переводов значительный, пишет информационное агентство "Украинские новости". За девять месяцев 2021 г. трудовые мигранты перечислили в Украину 10,3 млрд дол. – на 19% больше, чем они переводили в прошлом году. Количество оказавшихся в стране денег составляет около трети Госбюджета на 2021 г. Специалисты Нацбанка исследовали, какими путям переводятся средства. Почти половина – 4,4 млрд дол. – привозятся нелегально. Международные платежные системы использовались для перевода 2,3 млрд. дол. Официальными финансовыми каналами было переведено около 670 млн. дол. – около 6% всех средств, заработанных трудовыми мигрантами.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-sytuacja-przy-granicy-ustabilizowala-sie-ale-migranci-planuj,nId,5634404#crp_state=1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!