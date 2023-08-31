logo

BTC/USD

26319.50

ETH/USD

1656.16

LTC/USD

64.63

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Две страны ЕС стали лидерами по покупке сжиженного газа из России
commentss НОВОСТИ Все новости

Две страны ЕС стали лидерами по покупке сжиженного газа из России

Две страны Евросоюза уступают только Китаю по количеству импортированного сжиженного газа из России.

сегодня, 17:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Страны Европейского Союза все больше отказываются от поставок российского газа через трубопроводы. Однако растет импорт сжиженного российского газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Две страны ЕС стали лидерами по покупке сжиженного газа из России

Танкер, перевозящий сжиженный газ. Фото из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения страны ЕС импортировали на 40% больше сжиженного природного газа, чем до 24 февраля 2022 года. Согласно исследованиям Global Witness, среди крупнейших лидеров в мире по уровню импорта российского сжиженного газа остается Китай, однако сразу за ним следует Бельгия и Испания.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В тройку крупнейших импортеров российского газа среди стран ЕС также входит Франция. Однако Париж сократил свои показатели по сравнению с периодом 2021-2022 годов.

"Это шокирует, что страны Евросоюза так тяжело работали, чтобы отказаться от трубопроводного российского газа только для того, чтобы заменить его транспортируемым кораблями эквивалентом", — говорит представитель организации Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Испания и Бельгия объясняют свои высокие позиции в рейтинге тем, что газ на самом деле идет не на нужды их граждан, а продается в другие страны, отмечая, что их порты являются воротами для остального европейского континента. Бельгия обслуживает 18 других рынков ЕС, в частности, это касается Германии и Франции. В Бельгии указывают, что для нужд страны используют 2,8% российского газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Евросовета рассказал, в каком году ЕС готов принять новых членов.

Также "Комментарии" писали, что во время поездки в Испанию Кулеба резко отреагировал на критику медленного контрнаступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/1e70ff72-52d8-46b6-a8f4-fcc86fb88a6d
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!