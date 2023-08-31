Две страны ЕС стали лидерами по покупке сжиженного газа из России

Страны Европейского Союза все больше отказываются от поставок российского газа через трубопроводы. Однако растет импорт сжиженного российского газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.



Танкер, перевозящий сжиженный газ. Фото из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения страны ЕС импортировали на 40% больше сжиженного природного газа, чем до 24 февраля 2022 года. Согласно исследованиям Global Witness, среди крупнейших лидеров в мире по уровню импорта российского сжиженного газа остается Китай, однако сразу за ним следует Бельгия и Испания.

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В тройку крупнейших импортеров российского газа среди стран ЕС также входит Франция. Однако Париж сократил свои показатели по сравнению с периодом 2021-2022 годов.

"Это шокирует, что страны Евросоюза так тяжело работали, чтобы отказаться от трубопроводного российского газа только для того, чтобы заменить его транспортируемым кораблями эквивалентом", — говорит представитель организации Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Испания и Бельгия объясняют свои высокие позиции в рейтинге тем, что газ на самом деле идет не на нужды их граждан, а продается в другие страны, отмечая, что их порты являются воротами для остального европейского континента. Бельгия обслуживает 18 других рынков ЕС, в частности, это касается Германии и Франции. В Бельгии указывают, что для нужд страны используют 2,8% российского газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Евросовета рассказал, в каком году ЕС готов принять новых членов.

Также "Комментарии" писали, что во время поездки в Испанию Кулеба резко отреагировал на критику медленного контрнаступления.