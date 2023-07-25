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Франция и Германия раскритиковала позицию Польши и других соседей Украины

Одни из влиятельнейших стран Евросоюза поддержали позицию Зеленского, который сказал, что запрет на украинское зерно является "неприемлемой и откровенно антиевропейской" позицией.

сегодня, 17:27
Автор:
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Slava Kot
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Германия и Франция подвергли критике позицию пяти европейских стран, требующих продлить ограничения на экспорт украинского зерна. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Франция и Германия раскритиковала позицию Польши и других соседей Украины

Украинское зерно. Фото из открытых источников

В апреле ЕС разрешил Польше, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии запретить продажу украинского зерна на своих внутренних рынках, однако в качестве компромиссного решения был разрешен экспорт зерна из Украины через территории этих стран.


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Запрет носил временный характер и должен был закончиться осенью. Однако пять стран призывают продлить соглашение до конца года. На эти заявления Зеленский резко отреагировал и заявил, что они "совершенно неприемлемы и откровенно антиевропейские".

Подобную позицию занимают и одни из самых влиятельных стран ЕС – Германия и Франция. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир сказал, что исполнительный орган Евросоюза должен объяснить другим странам организации о "невозможности" продления запрета. По его словам, внутриполитические споры Польши накануне выборов не должны использовать Украину для своих целей.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено поддержал своего коллегу из Германии.

"Не может быть никаких односторонних мер, никаких индивидуальных авантюр, только коллективный ответ на вызов дестабилизации рынков", — сказал Фено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГУР МО получили секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали о Путине, попавшем в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/25/russia-ukraine-war-live-moscow-drone-strike-kyiv-un-mines-zaporizhzhia-plant#top-of-blog
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