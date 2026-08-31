"Двери закрыты": страна ЕС ошеломила категорическим ультиматумом по поддержке Украины

Бельгия выступает против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Брюссель подтвердил свою позицию после того, как четыре государства Евросоюза предложили вернуться к обсуждению механизма привлечения этих средств.

Фото: из открытых источников

Министр обороны Бельгии Тео Франкен дал понять, что позиция страны остается неизменной. По его словам, этот вопрос пока даже не рассматривается.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", — заявил Франкен.

В то же время, Швеция, Польша, Нидерланды и Испания обратились в Европейскую комиссию с призывом найти новые варианты использования примерно 200 млрд евро замороженных активов РФ в пользу Украины.

Дискуссия вокруг этих денег идет уже не первый месяц. На саммите ЕС в декабре прошлого года премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал предложенный Германией и Еврокомиссией механизм "репарационного кредита" Украине на 210 млрд евро. Одним из главных аргументов Брюсселя стали возможные юридические последствия и претензии со стороны Москвы. Вопрос особенно чувствителен для Бельгии, поскольку значительная часть замороженных российских средств находится в депозитарии Euroclear.

В то же время внутри бельгийских властей звучат несколько разные сигналы. Министр иностранных дел Максим Прево ранее допускал возможность использования активов, при условии, что юридические и финансовые риски будут справедливо распределены между всеми членами ЕС.

Авторы обращения к Еврокомиссии также признают существование правовых рисков. Они отмечают, что ответственность не должна непропорционально ложиться на одно государство. На следующей неделе главы МИДа европейских стран планируют обсудить этот вопрос во время встречи в Ирландии.

Портал "Комментарии" уже писал, что возможные переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского правителя Владимира Путина могут стать одним из главных дипломатических сюжетов в ближайшее время. Однако для Украины решающее значение будет иметь не только сам факт встречи, но и то, в каком формате и на каких условиях она состоится. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.