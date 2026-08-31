"Двері зачинені": країна ЄС приголомшила категоричним ультиматумом щодо підтримки України

Бельгія категорично виступає проти використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Брюссель підтвердив свою позицію після того, як чотири держави Євросоюзу запропонували повернутися до обговорення механізму залучення цих коштів.

Фото: з відкритих джерел

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен дав зрозуміти, що позиція країни залишається незмінною. За його словами, це питання наразі навіть не розглядається.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені", — заявив Франкен.

Водночас Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія звернулися до Європейської комісії із закликом знайти нові варіанти використання приблизно 200 млрд євро заморожених активів РФ на користь України.

Дискусія навколо цих грошей триває вже не перший місяць. На саміті ЄС у грудні минулого року прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заблокував запропонований Німеччиною та Єврокомісією механізм "репараційного кредиту" Україні на 210 млрд євро. Одним із головних аргументів Брюсселя стали можливі юридичні наслідки та претензії з боку Москви. Питання особливо чутливе для Бельгії, оскільки значна частина заморожених російських коштів перебуває в депозитарії Euroclear.

Водночас усередині бельгійської влади звучать дещо різні сигнали. Міністр закордонних справ Максим Прево раніше допускав можливість використання активів за умови, що юридичні та фінансові ризики будуть справедливо розподілені між усіма членами ЄС.

Автори звернення до Єврокомісії також визнають існування правових ризиків. Вони наголошують, що відповідальність не повинна непропорційно лягати на одну державу. Наступного тижня глави МЗС європейських країн планують обговорити це питання під час зустрічі в Ірландії.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливі переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського правителя Володимира Путіна можуть стати одним із головних дипломатичних сюжетів найближчого часу. Однак для України вирішальне значення матиме не лише сам факт зустрічі, а й те, у якому форматі та на яких умовах вона відбудеться. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.