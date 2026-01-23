Единая армия ЕС под вопросом: Зеленский назвал главную проблему

Основой Объединенных сил Европы могло бы стать украинское войско, которое на сегодняшний день является самым большим и опытным, но у Украины учитывая продолжающуюся войну "на это нет времени". Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время онлайн-общения со СМИ сделал президент Владимир Зеленский.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

"И потому основой для Объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно сделать несколько шагов, на которые у нас сегодня нет времени. Потому что есть юридические шаги, есть бюрократические шаги, есть шаги по привлечению источников финансирования. У нас на это нет времени, потому что мы фокусируемся на фронте. Как только закончится война, безусловно, мы бы до. мы всегда говорили. Сейчас подготовить всю финансовую базу", – отметил украинский лидер.

Он объяснил, что многие останутся в армии, но будут люди, которые захотят искать другую работу, другую заработную плату, другое направление жизни.

Президент отметил, для того чтобы не терять опыт, нужно сильная финансовая поддержка этих людей, поощрять их, чтобы они остались в армии. Европа точно может найти деньги на эти вещи. Это одни из фундаментальных шагов, чтобы люди остались с опытом. Затем они передают соответствующие знания, технологии, тренировки и т.д.

В ходе этого же общения президент отметил, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, как три стороны это видят в Абу-Дабии сегодня и завтра", — высказался Владимир Зеленский.

Президент отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на каждом этапе будет давать ему ответные сигналы.



