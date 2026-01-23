Єдина армія ЄС під питанням: Зеленський назвав головну проблему

Основою Об'єднаних сил Європи могло б стати українське військо, яке на сьогодні є найбільшим і найдосвідченішим, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу". Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час онлайн-спілкування зі ЗМІ зробив президент Володимир Зеленський.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

"І тому основою для Об'єднаних сил Європи могла би бути українська армія. Для цього потрібно зробити кілька кроків, на які у нас сьогодні немає часу. Тому що є юридичні кроки, є бюрократичні кроки, є кроки щодо залучення джерел фінансування. У нас на це немає часу, бо ми фокусуємось на фронті. Як тільки закінчиться війна, безумовно, ми б долучились би до цієї структури. Що б могла би зробити Європа? Те, що ми завжди казали. Зараз підготувати всю фінансову базу", – зазначив український лідер.

Він пояснив, що багато людей залишаться у війську, але будуть люди, які захочуть шукати іншу роботу, іншу заробітну плату, інший напрямок життя.

Президент зауважив, для того, щоб не втрачати досвід, треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Європа точно може знайти фінанси на ці речі. Це одні з фундаментальних кроків, щоб залишились люди з досвідом. Потім вони передають відповідні знання, технології, тренування, тощо.

В ході цього ж спілкування президент зазначив, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.

"Питання Донбасу ключове. Його обговорюватимуть, як три сторони це бачать в Абу-Дабії сьогодні і завтра", — висловився Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умєров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.



