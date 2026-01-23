Єдина армія ЄС під питанням: Зеленський назвав головну проблему

Рубрики
Кравцев Сергей
Основою Об'єднаних сил Європи могло б стати українське військо, яке на сьогодні є найбільшим і найдосвідченішим, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу". Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час онлайн-спілкування зі ЗМІ зробив президент Володимир Зеленський.
Європейські війська. Фото: з відкритих джерел
Він пояснив, що багато людей залишаться у війську, але будуть люди, які захочуть шукати іншу роботу, іншу заробітну плату, інший напрямок життя.
Президент зауважив, для того, щоб не втрачати досвід, треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Європа точно може знайти фінанси на ці речі. Це одні з фундаментальних кроків, щоб залишились люди з досвідом. Потім вони передають відповідні знання, технології, тренування, тощо.
В ході цього ж спілкування президент зазначив, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.
Президент зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умєров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.