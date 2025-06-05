В Словакии законодатели поддержали резолюцию, которая предоставляет членам правительства право не поддерживать новые санкции против РФ. С таким предложением выступила младшая пророссийская партия коалиции. "За" проголосовали 51 из 76 законодателей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

В издании отметили, что несмотря на то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел на свою должность благодаря критике санкций против России и военной помощи Украине, он в конце концов поддерживал все пакеты санкций ЕС против путинского режима, которые были приняты после его переизбрания в 2023 году.

Стоит отметить, ранее Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против РФ. По его словам, ограничения "похожи на чуму", поэтому он отвергает политику санкций.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние четыре месяца российский диктатор Владимир Путин живет в логике "не ссориться с Трампом", а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали "окрик" Дональда Трампа. Сразу после этого Путины сбавил обороты и количество "шахедов" и ракет уменьшилось. И это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления. Об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Вадим Денисенко.

"Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире, но при этом он будет делать все, чтобы не ссориться с Трампом окончательно", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп дал странный ответ относительно санкций против РФ: что заявил.



