Трамп дал странный ответ относительно санкций против РФ: что заявил

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России, подготовленный в Сенате Конгресса США.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я не знаю. Я должен его увидеть. Посмотрю на него", — высказался американский президент, отвечая на вопрос журналиста.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, чтобы "не испортить заключение соглашения".

"От введения новых санкций против России меня удерживает только то, что я считаю, что я близок к соглашению. Я не хочу все испортить, наложив санкции в РФ", — заявил Дональд Трамп.

Он отметил, что нужно знать, когда использовать давление против оппонента.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние четыре месяца российский диктатор Владимир Путин живет в логике "не ссориться с Трампом", а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали "окрик" Дональда Трампа. Сразу после этого Путины сбавил обороты и количество "шахедов" и ракет уменьшилось. И это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления. Об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Вадим Денисенко.

"Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире, но при этом он будет делать все, чтобы не ссориться с Трампом окончательно", – отметил эксперт.

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