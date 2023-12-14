Экс-глава МИД Литвы рассказал о задании Орбана в ЕС: призвал остановить это

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал цели премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который хочет "развалить весь ЕС". Кроме того, Линкявичюс считает, что это может быть не только цель Орбана, но и чья-то задача.

Линас Линкявичюс о целях Виктора Орбана. Фото из открытых источников

Линас Линкявичюс прокомментировал ситуацию с Венгрией, которая, несмотря на согласие всех остальных 26 стран ЕС, начать переговоры с Украиной блокирует это решение.

"Европейский Союз вынужден переходить от союза ценностей к рынку, где право действовать без правил можно купить путем этих ценностей. Орбан не собирается меняться. Его цель (или чья-то задача?) развалить весь ЕС", — пишет Линкявичюс и добавляет, что "мы должны это остановить".

Напомним, что 14 декабря в Брюсселе началось двухдневное заседание Европейского совета, где будет рассмотрено решение о дальнейших шагах Украины и других стран по вступлению в ЕС. Однако Виктор Орбан резко выразился, что не поддерживает Украину в этом вопросе. Кроме того, Венгрия – единственная страна, которая против выделения для Украины для долгосрочной помощи 50 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС резко раскритиковали Орбана из-за торгов по Украине. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что ЕС это не "венгерский базар", а Орбану, вероятно, следует извлечь урок по ценностям у Украины.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который сделал заявление о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поддержала движение и изменения, которые делает Украина для сближения с Европейским Союзом. По мнению фон дер Ляен, это станет окончательной победой Украины.