Эрдоган и призвал ЕС придерживаться обещаний относительно Турции

Эрдоган и призвал ЕС придерживаться обещаний

Фото: РИА Новости

Сегодня, 22 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поражает себя частью Европы и призвал Европейский Союз выполнять ваши обещания относительно заявки на членство страны в ЕС и убежища турецких беженцев.

Стоит отметить, что в последние недели члены ЕС подняли вопрос введения санкций против Турции из-за ее поисковой миссии газовых месторождений на востоке Средиземноморья. Анкара направила исследовательские корабли и буровые установки в воды, на которые претендуют одновременно Греция и Кипр. Турецкие власти планирует продолжать свою миссию до 29 ноября включительно.

"Мы видим себя частью Европы. Мы решили отдавать предпочтение ЕС, пока они не заставят нас искать другой путь", — сообщил Эрдоган в речи в режиме онлайн перед членами правящей партии.

Турция подала заявку на членство страны в ЕС еще в 1987 году, а четыре года назад подписала с ЕС соглашение по управлению потоком мигрантов в Европу. Однако обе стороны договора фактически прекративших исполнение условий, причем обвиняя в этом друг друга.

"Выполняйте свои обещания, начиная от членства страны в ЕС и заканчивая проблемами беженцев. Установим более тесное и эффективное сотрудничество ", — призвал президент Турции.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Турцию прекратить "провокации" в Средиземном море или ей грозит ряд санкций со стороны ЕС. В свою очередь Реджеп Эрдоган направил в пятницу в Брюссель своего представителя Ибрагима Калина для налаживания политических отношений.



В течение последних двух недель Эрдоган сообщал о планах проведения судебных и демократических реформ. Политологи считают, что это попытка Турции повлиять на ряд решений от ЕС.

Главы европейских государств договорились встретиться в Брюсселе 10 и 1 декабря по турецкому вопросу.

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