Эрдоган попросил у Путина еще один шанс на переговоры с Украиной: подробности

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган снова поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств еще раз обсудили возобновление переговоров между Кремлем и Украиной. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNN Turk .

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Авторы материала пишут, что во время разговора Эрдоган попросил у главы Кремля дать еще один шанс мирным переговорам с Украиной. Президент Турции подчеркнул, что его государство может сыграть вспомогательную роль в возобновлении диалога между государствами.