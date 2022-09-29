Эрдоган попросил у Путина еще один шанс на переговоры с Украиной: подробности

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Лиля Воробьева
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган снова поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств еще раз обсудили возобновление переговоров между Кремлем и Украиной. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNN Turk .
Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)
Авторы материала пишут, что во время разговора Эрдоган попросил у главы Кремля дать еще один шанс мирным переговорам с Украиной. Президент Турции подчеркнул, что его государство может сыграть вспомогательную роль в возобновлении диалога между государствами.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, есть ли шанс, что режим Путина будет сметен самим же обществом. В традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский снова обратился к россиянам с призывом избегать мобилизации и бороться за свое, а не лезть на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру. Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает обращение президента Украины к россиянам – логичным и правильным. Как с точки зрения формулировок, так и с точки зрения тональности. Он уверен, что мобилизация – жест отчаяния путинского режима, неизбежно означающий его стратегический крах и распад. Эксперт Украинского института политики Владислав Дивиденский обращает внимание, что такие заявления Зеленского являются системными. Ни одна власть не вечна, как не вечна и ни одна империя, отмечает Владислав Дивиденский. Прогнозируя, что за период от полугода до пяти лет в РФ произойдут серьезные изменения. Владислав Дивиденский отмечает, что мобилизация частично отрезвила российское общество. Он начал бояться погибнуть в Украине во имя имперской политики Кремля.
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