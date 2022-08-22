Эрдоган рассказал о цели Турции: что он хочет достичь

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал цель его страны. По его словам, это организация встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Путина. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Эрдогана во время обращения к нации, пишет Hurriyet .

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис", – сообщил Эрдоган.

Президент Турции напомнил о подписанном "зерновом соглашении" и выразил надежду, что таким образом война будет урегулирована.

Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах между Украиной и РФ и кому они больше нужны на этом этапе. Несмотря на явный интерес Москвы в переговорах с Киевом, на чем уже акцентировали представители Офиса президента и о чем, в частности, говорят "миротворческие" посреднические старания Турции, сама РФ желание выйти из конфликта дипломатическими методами отрицает. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает все переговоры о заключении мирных соглашений возможны только после полного освобождения оккупированных территорий Украины, включая Крым и Донбасс. И эти переговоры должны касаться репараций, которые Россия должна выплачивать украинскому государству. Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отмечает, что мирные приговоры после мартовских встреч в Стамбуле перешли в стадию даже не столько заморозки, сколько использования их в качестве политического давления на другую сторону.