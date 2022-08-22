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Эрдоган рассказал о цели Турции: что он хочет достичь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал цель Анкары

22 августа 2022, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал цель его страны. По его словам, это организация встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Путина. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Эрдогана во время обращения к нации, пишет Hurriyet .

Эрдоган рассказал о цели Турции: что он хочет достичь

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис", – сообщил Эрдоган.

Президент Турции напомнил о подписанном "зерновом соглашении" и выразил надежду, что таким образом война будет урегулирована.

Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах между Украиной и РФ и кому они больше нужны на этом этапе. Несмотря на явный интерес Москвы в переговорах с Киевом, на чем уже акцентировали представители Офиса президента и о чем, в частности, говорят "миротворческие" посреднические старания Турции, сама РФ желание выйти из конфликта дипломатическими методами отрицает. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает все переговоры о заключении мирных соглашений возможны только после полного освобождения оккупированных территорий Украины, включая Крым и Донбасс. И эти переговоры должны касаться репараций, которые Россия должна выплачивать украинскому государству. Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отмечает, что мирные приговоры после мартовских встреч в Стамбуле перешли в стадию даже не столько заморозки, сколько использования их в качестве политического давления на другую сторону.



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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-kritik-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-42123795
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