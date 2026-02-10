ЕС бьёт по обходным маршрутам РФ: что впервые может попасть под санкции

Европейский Союз предложил существенно расширить санкции против России, впервые распространив их на порты в третьих странах, которые задействованы в операциях с российской нефтью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ с соответствующими предложениями Еврокомиссии.

Согласно проекту, в санкционный список планируется включить порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. В случае утверждения мер компаниям и гражданам ЕС будет запрещено осуществлять любые операции с этими портами. Как отмечает Reuters, это станет первым случаем, когда Евросоюз напрямую нацелит санкции на инфраструктуру за пределами ЕС, связанную с обходом ограничений против РФ.

Новые меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, введение которого обусловлено продолжающейся войной России против Украины. Пакет также предусматривает расширение запретов на импорт ряда металлов, включая никелевые слитки, железную руду и концентраты, необработанную и обработанную медь, а также различные виды металлолома, в том числе алюминиевого. Кроме того, ЕС предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меха.

Отдельный блок санкций направлен на противодействие обходу ограничений через третьи страны. Впервые планируется применить специальный инструмент против таких схем, запретив, в частности, поставки в Кыргызстан металлорежущих станков и коммуникационного оборудования, включая модемы и маршрутизаторы.

Также ЕС предлагает внести в санкционный список два киргизских банка – Keremet и OJSC Capital Bank of Central Asia, а также финансовые учреждения в Лаосе и Таджикистане за предоставление криптоуслуг России. При этом из списка предлагается исключить два китайских банка.

Кроме того, Европейская служба внешних связей (EEAS) предлагает добавить к санкциям ещё 30 физических лиц и 64 компании, среди которых Bashneft и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая Туапсинский и Сызранский НПЗ под контролем Rosneft. Сами компании Rosneft и Lukoil в новый пакет не включены, поскольку уже находятся под санкциями США.

