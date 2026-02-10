logo_ukra

ЄС б'є по обхідних маршрутах РФ: що вперше може потрапити під санкції

Брюссель готує 20-й пакет обмежень проти Росії, розширюючи тиск на логістику, банки та металургійний імпорт.

Європейський Союз запропонував суттєво розширити санкції проти Росії, вперше поширивши їх на порти у третіх країнах, які задіяні в операціях із російською нафтою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ із відповідними пропозиціями Єврокомісії.

ЄС б'є по обхідних маршрутах РФ: що вперше може потрапити під санкції

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Згідно з проектом, до списку санкцій планується включити порт Кулеві в Грузії і порт Каримун в Індонезії. У разі затвердження заходів компаніям та громадянам ЄС буде заборонено здійснювати будь-які операції із цими портами. Як зазначає Reuters, це стане першим випадком, коли Євросоюз прямо націлить санкції на інфраструктуру за межами ЄС, пов'язану з обходом обмежень проти РФ.

Нові заходи є частиною 20-го пакету санкцій ЄС, запровадження якого зумовлене війною Росії, що триває проти України. Пакет також передбачає розширення заборон на імпорт низки металів, включаючи нікелеві зливки, залізну руду та концентрати, необроблену та оброблену мідь, а також різні види металобрухту, у тому числі алюмінієвого. Крім того, ЄС пропонує заборонити імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію та хутра.

Окремий блок санкцій спрямований на протидію обходу обмежень через треті країни. Вперше планується застосувати спеціальний інструмент проти таких схем, заборонивши, зокрема, постачання до Киргизстану металорізальних верстатів та комунікаційного обладнання, включаючи модеми та маршрутизатори.

Також ЄС пропонує внести до списку санкцій два киргизькі банки – Keremet та OJSC Capital Bank of Central Asia, а також фінансові установи в Лаосі та Таджикистані за надання криптопослуг Росії. При цьому зі списку пропонується виключити два китайські банки.

Крім того, Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) пропонує додати до санкцій ще 30 фізичних осіб та 64 компанії, серед яких Bashneft та вісім російських нафтопереробних заводів, включаючи Туапсинський та Сизранський НПЗ під контролем Rosneft. Самі компанії Rosneft та Lukoil у новий пакет не включені, оскільки вже перебувають під санкціями США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЄС зробили несподівану заяву щодо ефективності санкцій проти РФ: деталі.




