ЕС бьет тревогу из-за новой ракетной угрозы для Украины

Украине необходимо около двух тысяч антибаллистических ракет в год для эффективной защиты от российских атак. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в Брюссель, сообщает Укринформ.

Андрюс Кубилюс. Фото: из открытых источников

По его словам, только за прошлый год Украина испытала около двух тысяч ракетных ударов, из которых примерно 900 были баллистическими. Ситуацию усложняет то, что Россия усовершенствовала свои ракеты. Теперь они способны изменять траекторию при полете, что существенно снижает эффективность систем противовоздушной обороны.

Кубилюс объяснил, что в таких условиях для перехвата одной баллистической цели может потребоваться несколько ракет-перехватчиков. Именно поэтому годовая потребность Украины оценивается примерно в 2000 единиц.

Он также напомнил позицию генерального секретаря НАТО Марк Рютте, призвавшего Европу увеличить производство систем ПВО на 400%. По словам еврокомиссара, современная оборона должна быть многоуровневой и включать в себя новейшие решения, в том числе дроны-перехватчики.

Европейский Союз признает масштаб вызова и уже наращивает оборонное производство.

Кубилюс подчеркнул, что промышленность реагирует на угрозу, а Брюссель настроен достичь ощутимых результатов в ближайшей перспективе, ведь вопрос противовоздушной обороны становится критическим для безопасности всего континента.

