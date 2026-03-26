ЄС б’є на сполох через нову ракетну загрозу для України

Україні необхідно близько двох тисяч антибалістичних ракет щороку для ефективного захисту від російських атак. Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс під час пресконференції у Брюссель, повідомляє Укрінформ.

Андрюс Кубілюс. Фото: з відкритих джерел

За його словами, лише за минулий рік Україна зазнала близько двох тисяч ракетних ударів, з яких приблизно 900 були балістичними. Ситуацію ускладнює те, що Росія вдосконалила свої ракети. Тепер вони здатні змінювати траєкторію під час польоту, що суттєво знижує ефективність систем протиповітряної оборони.

Кубілюс пояснив, що у таких умовах для перехоплення однієї балістичної цілі може знадобитися кілька ракет-перехоплювачів. Саме тому річна потреба України оцінюється приблизно у 2000 одиниць.

Він також нагадав позицію генерального секретаря НАТО Марк Рютте, який закликав Європу збільшити виробництво систем ППО на 400%. За словами єврокомісара, сучасна оборона має бути багаторівневою та включати новітні рішення, зокрема дрони-перехоплювачі.

У Європейський Союз визнають масштаб виклику та вже нарощують оборонне виробництво.

Кубілюс підкреслив, що промисловість реагує на загрозу, а Брюссель налаштований досягти відчутних результатів у найближчій перспективі, адже питання протиповітряної оборони стає критичним для безпеки всього континенту.

