ЕС бьет в набат из-за неотвратимой катастрофы в Украине: к чему стоит готовиться Киеву

Европейский Союз планирует обратиться к международным партнерам с просьбой предоставить Украине дополнительное финансирование, поскольку страна рискует оказаться на грани дефицита пятого года полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что на саммите в Брюсселе в конце месяца лидеры ЕС будут призывать активизировать работу с третьими странами для покрытия остаточного дефицита в 30 миллиардов евро.

Фото: из открытых источников

В декабре прошлого года Евросоюз одобрил пакет помощи Украине в размере 90 млрд. евро на этот и следующий год. Финансирование планируют осуществлять через общие заимствования после того, как часть стран-членов выступила против использования замороженных активов российского центробанка для обеспечения ссуды.

Реализация пакета заблокирована. В прошлом месяце Венгрия наложила вето на оказание помощи из-за спора с Киевом по поставкам нефти через трубопровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть по территории Украины. Это создает затруднение для Украины и ее союзников, ведь первый транш помощи ЕС рискует не поступить до начала апреля, что чревато финансовым дефицитом. Будапешт, в свою очередь, настаивает на снятии вето только после возобновления поставок нефти.

Чтобы разрешить конфликт, некоторые страны ЕС предложили направить в Украину миссию по проверке фактов с участием венгерских и словацких экспертов.

"Мы договорились предоставить Украине ссуду в 90 млрд евро, и должны выполнить это решение. Поврежденный трубопровод не должен ставить оборону Украины под угрозу", — подчеркнула председатель дипломатии ЕС Кая Каллас.

