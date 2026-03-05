ЄС б'є в набат через невідворотну катастрофу в Україні: до чого варто готуватися Києву

Європейський Союз планує звернутися до міжнародних партнерів із проханням надати Україні додаткове фінансування, оскільки країна ризикує опинитися на межі дефіциту на п’ятий рік повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що під час саміту в Брюсселі наприкінці місяця лідери ЄС закликатимуть активізувати роботу з третіми країнами для покриття залишкового дефіциту у 30 мільярдів євро.

Фото: з відкритих джерел

У грудні минулого року Євросоюз схвалив пакет допомоги Україні у розмірі 90 млрд євро на цей та наступний рік. Фінансування планують здійснювати через спільні запозичення, після того, як частина країн-членів виступила проти використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення позики.

Наразі реалізація пакета заблокована. Минулого місяця Угорщина наклала вето на надання допомоги через суперечку з Києвом щодо постачання нафти через трубопровід "Дружба", який транспортує російську нафту територією України. Це створює складне становище для України та її союзників, адже перший транш допомоги ЄС ризикує не надійти до початку квітня, що загрожує фінансовим дефіцитом. Будапешт, своєю чергою, наполягає на знятті вето лише після відновлення постачання нафти.

Щоб вирішити конфлікт, деякі країни ЄС запропонували направити до України місію з перевірки фактів за участі угорських і словацьких експертів.

"Ми домовилися надати Україні позику в 90 млрд євро, і маємо виконати це рішення. Пошкоджений трубопровід не повинен ставити оборону України під загрозу", — наголосила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським без попереднього узгодження з керівництвом Європейської комісії щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба". Про це він написав у дописі на платформі Х, коментуючи перспективи двосторонніх переговорів.