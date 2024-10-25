ЕС более, чем традиционно отреагировал на отправку войск КНДР на войну

Отправка войск Северной Кореи для участия в войне против Украины – есть серьезным нарушением международного права. Данный шаг серьезно подрывает безопасность в Европе и мире. Как передает портал "Комментарии", заявление ЕС озвучил Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Пресс-служба Европейского совета отметила, Боррель подчеркнул, что европейское сообщество решительно осуждает военное сотрудничество между КНДР и Россией, а также обмен вооружением между ними. По его словам, это нарушает резолюции ООН.

Топ-дипломат призвал Пхеньян прекратить поддерживать незаконные действия Москвы.

"Продолжающаяся поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно связана европейская безопасность с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе. Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию", — отметил дипломат.

В сообщении Борреля также говорится, что ЕС глубоко обеспокоен отправкой войск Северной Кореи для участия в российской агрессии против Украины.

"Это было бы серьезным нарушением международного права, в том числе самых фундаментальных принципов Устава ООН. Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это развитие событий также еще раз иллюстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире", — говорит представитель ЕС.

Кроме того, уточнил топ-дипломат, РФ изменила позицию по денуклеаризации Северной Кореи, отказавшись от обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Своими действиями Россия ставит под угрозу свои обязанности как постоянного члена Совбеза и как государства-члена ООН.

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