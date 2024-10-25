ЕС более, чем традиционно отреагировал на отправку войск КНДР на войну

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Кравцев Сергей
Отправка войск Северной Кореи для участия в войне против Украины – есть серьезным нарушением международного права. Данный шаг серьезно подрывает безопасность в Европе и мире. Как передает портал "Комментарии", заявление ЕС озвучил Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Пресс-служба Европейского совета отметила, Боррель подчеркнул, что европейское сообщество решительно осуждает военное сотрудничество между КНДР и Россией, а также обмен вооружением между ними. По его словам, это нарушает резолюции ООН.
Топ-дипломат призвал Пхеньян прекратить поддерживать незаконные действия Москвы.
В сообщении Борреля также говорится, что ЕС глубоко обеспокоен отправкой войск Северной Кореи для участия в российской агрессии против Украины.
Кроме того, уточнил топ-дипломат, РФ изменила позицию по денуклеаризации Северной Кореи, отказавшись от обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Своими действиями Россия ставит под угрозу свои обязанности как постоянного члена Совбеза и как государства-члена ООН.
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