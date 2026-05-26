ЕС бросил вызов Кремлю: в Европе жестко ответили на угрозы ударов по Киеву

В Европейском Союзе резко отреагировали на очередные угрозы Москвы в адрес Киева и иностранных представительств, назвав риторику Кремля "шедевром лицемерия". Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Европа не намерена поддаваться давлению России и покидать украинскую столицу.

По словам дипломатки, заявления российского МИД лишь подтверждают попытки Кремля запугать международное сообщество и создать атмосферу страха вокруг Украины. Однако, подчеркнула она, Евросоюз продолжит работу в Киеве, несмотря на угрозы новых атак.

Матернова напомнила, что именно Россия на протяжении нескольких лет наносит удары по жилым домам, больницам, школам, музеям и энергетической инфраструктуре Украины. На этом фоне апелляции Москвы к международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям выглядят особенно цинично.

Дипломат отметила, что российские власти, ежедневно атакующие гражданское население ракетами и дронами, теперь пытаются представить себя стороной, обеспокоенной безопасностью иностранных миссий. По мнению ЕС, истинная цель подобных заявлений — посеять панику, ослабить международную поддержку Украины и заставить иностранных партнеров дистанцироваться от Киева.

В Брюсселе уверены, что угрозы Кремля свидетельствуют не о силе, а о растущем отчаянии российской власти. Чем агрессивнее становится риторика Москвы, тем очевиднее, что Россия не способна сломить ни сопротивление Украины, ни поддержку ее союзников.

Матернова подчеркнула, что Евросоюз остается рядом с Украиной и не собирается менять свою позицию под давлением российских угроз. По ее словам, попытка изолировать Киев обречена на провал, а международная поддержка Украины будет только усиливаться.

