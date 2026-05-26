ЄС кинув виклик Кремлю: у Європі жорстко відповіли на погрози ударів по Києву

У Європейському Союзі різко відреагували на чергові погрози Москви на адресу Києва та іноземних представництв, назвавши риторику Кремля "шедевром лицемірства". Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Європа не має наміру піддаватися тиску Росії та залишати українську столицю.

За словами дипломатки, заяви російського МЗС лише підтверджують спроби Кремля залякати міжнародну спільноту та створити атмосферу страху навколо України. Проте, наголосила вона, Євросоюз продовжить роботу у Києві, незважаючи на погрози нових атак.

Матернова нагадала, що саме Росія протягом кількох років завдає ударів по житлових будинках, лікарнях, школах, музеях та енергетичній інфраструктурі України. На цьому тлі апеляції Москви до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій виглядають особливо цинічно.

Дипломат зазначила, що російська влада, яка щодня атакує громадянське населення ракетами і дронами, тепер намагається уявити себе стороною, стурбованою безпекою іноземних місій. На думку ЄС, справжня мета подібних заяв – посіяти паніку, послабити міжнародну підтримку України та змусити іноземних партнерів дистанціюватися від Києва.

У Брюсселі впевнені, що загрози Кремля свідчать не про силу, а про відчай російської влади, що зростає. Чим агресивнішою стає риторика Москви, тим очевидніше, що Росія не здатна зламати ні опір України, ні підтримку її союзників.

Матернова наголосила, що Євросоюз залишається поруч із Україною і не збирається змінювати свою позицію під тиском російських загроз. За її словами, спроба ізолювати Київ приречена на провал, а міжнародна підтримка України лише посилюватиметься.

