ЕС готов повышать ставки в противостоянии с РФ: какую сумму выделил Киеву для войны

Европейский Союз выделил Украине дополнительные 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan. Средства предназначены для закупки вооружений и оборудования, необходимых для отражения российских атак и укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщили в Европейской комиссии и премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Финансирование планируют направить на приобретение беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Эти поставки должны усилить защиту украинского воздушного пространства и помочь военным противостоять российским ударам по городам и критической инфраструктуре.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что европейская поддержка приобретает особое значение на фоне подготовки Украины к четвертой зиме после начала полномасштабного вторжения России. По ее словам, своевременное предоставление оборонного оборудования позволит украинским силам эффективнее защищать мирных жителей.

Премьер-министр Сергей Корецкий также отметил, что новые средства необходимы на фоне усиления российских атак. Он подчеркнул, что дополнительные дроны, ракеты, системы ПВО и боеприпасы помогут повысить безопасность населения и укрепить возможности украинских защитников на передовой.

По данным Еврокомиссии, с 2022 года совокупная поддержка Украины со стороны ЕС и его государств-членов достигла 231,5 млрд евро. В эту сумму входят, в частности, 3,8 млрд евро, полученных за счет доходов от замороженных российских активов.

Украинское правительство продолжает переговоры с европейскими партнерами о предоставлении оставшегося оборонного финансирования без задержек. Для Киева скорость поступления средств имеет принципиальное значение: от нее зависят сроки закупок вооружений и возможность своевременно подготовить оборону к зимнему периоду.

Читайте также на портале "Комментарии" — две страны могут заменить США в разведке для Украины: нардеп раскрыл, откуда поступают данные.



