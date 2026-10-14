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ЄС готовий підвищувати ставки у протистоянні з РФ: яку суму виділив Києву для війни

Євросоюз спрямовує додаткові кошти на дрони, ППО, ракети та боєприпаси

14 жовтня 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Європейський Союз виділив Україні додаткові 2,86 млрд євро у рамках оборонного компоненту Ukraine Support Loan. Кошти призначені для закупівлі озброєнь та обладнання, необхідних для відбиття російських атак та зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомили у Європейській комісії та прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

ЄС готовий підвищувати ставки у протистоянні з РФ: яку суму виділив Києву для війни

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Фінансування планують направити на придбання безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, станцій радіолокацій, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Ці постачання мають посилити захист українського повітряного простору та допомогти військовим протистояти російським ударам по містах та критичній інфраструктурі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що європейська підтримка набуває особливого значення на тлі підготовки України до четвертої зими після початку повномасштабного вторгнення Росії. За її словами, своєчасне надання оборонного обладнання дозволить українським силам ефективніше захищати мирних мешканців.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький також наголосив, що нові засоби необхідні на тлі посилення російських атак. Він наголосив, що додаткові дрони, ракети, системи ППО та боєприпаси допоможуть підвищити безпеку населення та зміцнити можливості українських захисників на передовій.

За даними Єврокомісії, з 2022 року сукупна підтримка України з боку ЄС та його держав-членів сягнула 231,5 млрд євро. У цю суму входять, зокрема, 3,8 млрд. євро, отриманих за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Український уряд продовжує переговори з європейськими партнерами про надання оборонного фінансування, що залишилося, без затримок. Для Києва швидкість надходження коштів має важливе значення: від неї залежать терміни закупівель озброєнь та можливість своєчасно підготувати оборону до зимового періоду.

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