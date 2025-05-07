ЕС готовит 17-й пакет санкций против РФ: по чему будет нанесен основной удар

Польша надеется согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России до 1 июля. В новом пакете ограничения на экспорт химических веществ и санкции против компаний. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Так, министр по делам ЕС Адам Шлапка, выступая в Европейском парламенте, заявил, что санкции должны оставаться весомым рычагом давления на российскую военную экономику.

По его словам, работа над новым пакетом санкций уже началась и должна быть завершена до конца польского председательства в ЕС.

Европейская комиссия уже направила в столицы стран-членов ЕС проект 17-го пакета санкций. Среди новых ограничений — запрет на экспорт в Россию химических веществ, используемых в ракетных двигателях.

Кроме того, в черный список попали еще 15 человек и 45 компаний, специализирующихся на военно-промышленном комплексе.

Европейский Союз также усилит давление на теневой флот России, в частности на суда, нарушающие международные санкции, перевозя российскую нефть по ценам выше установленных лимитов.

Шлапка акцентировал внимание, что давление на Россию должно быть комплексным и сопровождаться предоставлением вооружения Украине для укрепления ее позиций перед возможными переговорами о прекращении огня.

Польский министр заявил, что Украина должна находиться в позиции силы, чтобы иметь возможность заключить выгодное соглашение и обеспечить его выполнение в будущем.

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