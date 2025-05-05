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Европейские санкции для видимости: импорт какой продукции вырос на 90%

С начала года импорт российского чугуна в ЕС вырос на 90%

сегодня, 13:03
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Кравцев Сергей

В течение трех лет после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, несмотря на санкции, российские производители продолжают получать весомые доходы от экспорта в ЕС. Особенно это касается металлов и полезных ископаемых, в том числе чугуна и стальных полуфабрикатов, которые Россия продолжает поставлять в Евросоюз. Об этом сообщает MetalMiner.

Европейские санкции для видимости: импорт какой продукции вырос на 90%

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"В 2024 году российский экспорт превысил 2,75 млрд долларов. Однако, согласно последним данным, импорт чугуна в ЕС из России вырос до 474 540 тонн в январе 2025 года. Это является значительным ростом по сравнению с 36 300 тоннами, которые наблюдались в январе 2024 года, и только 600 тоннами, отгруженными в декабре 2024 года", — указывает издание.

С января по февраль этого года чугун, полуфабрикаты из стали и железо прямого восстановления занимали первое место в списке импорта ЕС из России. В целом ЕС закупил 1,35 млн тонн металлургического сырья российского происхождения, что на 71% больше, чем в прошлом году, выяснили авторы публикации.

Эксперты начали высказывать сомнения относительно эффективности нынешних санкций, включая существование "исключений", которые позволяют производителям стали в России продолжать экспорт на рынки ЕС. К тому же, на европейских рынках металлопродукция из России продается по более низким ценам, что вредит украинским экспортерам и европейским производителям и требует исправления.

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Источник: https://agmetalminer.com/2025/05/01/why-russian-pig-iron-imports-europe/%20
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