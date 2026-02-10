ЕС готовит для Украины ускоренный вход в союз, но с огромным нюансом

Европейский Союз рассматривает беспрецедентный сценарий, который может позволить Украине получить частичное членство в ЕС уже в следующем году. Как сообщает Politico, в Брюсселе обсуждают идею так называемого "обратного расширения" — подхода, при котором страна получает место за столом ЕС ещё до завершения всех реформ, необходимых для полноценного вступления.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Киев настаивает на том, чтобы дата вступления в ЕС в 2027 году была зафиксирована в будущем мирном соглашении с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подчёркивает срочность этого шага, заявляя, что Москва попытается любой ценой остановить движение Украины в Европу. По его словам, конкретная дата необходима, чтобы под ней подписались Украина, ЕС, США и Россия.

По данным издания, новая концепция перекликается с идеей "Европы разных скоростей", ранее продвигаемой президентом Франции Эммануэлем Макроном. Источники в ЕС называют план "обратным расширением", поскольку он предполагает поэтапное получение прав и обязанностей уже после формального входа в союз.

Европейские чиновники считают инициативу привлекательной: она даст Украине политическую уверенность и время для завершения реформ в сфере демократии, правосудия и управления. При этом подчёркивается, что "коротких путей" не будет, а требования останутся прежними. В Киеве уверяют, что технически готовы к 2027 году.

Главным препятствием остаётся Венгрия и её премьер Виктор Орбан, открыто выступающий против членства Украины. В ЕС не исключают, что ситуация может измениться после венгерских выборов в апреле. Если же блокировка сохранится, Брюссель рассматривает крайние меры – вплоть до применения 7-й статьи договора ЕС, которая предусматривает ограничение прав страны-члена.

В кулуарах также обсуждается возможная роль президента США Дональда Трампа, который, по мнению европейских дипломатов, способен повлиять на позицию Будапешта ради заключения масштабной мирной сделки.

