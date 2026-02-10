ЄС готує для України прискорений вхід до союзу, але з величезним нюансом

Європейський Союз розглядає безпрецедентний сценарій, який може дозволити Україні набути часткового членства в ЄС уже наступного року. Як повідомляє Politico, у Брюсселі обговорюють ідею так званого "зворотного розширення" — підходу, коли країна отримує місце за столом ЄС ще до завершення всіх реформ, необхідних для повноцінного вступу.

Членство України в ЄС. Фото: з відкритих джерел

Київ наполягає на тому, щоб дату вступу до ЄС у 2027 році було зафіксовано у майбутній мирній угоді з Росією. Президент України Володимир Зеленський наголошує на терміновості цього кроку, заявляючи, що Москва спробує за будь-яку ціну зупинити рух України до Європи. За його словами, конкретна дата потрібна, щоб під нею підписалися Україна, ЄС, США та Росія.

За даними видання, нова концепція перегукується з ідеєю "Європи різних швидкостей", яку раніше просуває президент Франції Еммануель Макрон. Джерела в ЄС називають план "зворотним розширенням", оскільки він передбачає поетапне отримання прав та обов'язків вже після формального входу до союзу.

Європейські чиновники вважають ініціативу привабливою: вона дасть Україні політичну впевненість та час для завершення реформ у сфері демократії, правосуддя та управління. При цьому наголошується, що "коротких шляхів" не буде, а вимоги залишаться незмінними. У Києві запевняють, що технічно готові до 2027 року.

Головною перешкодою залишається Угорщина та її прем'єр Віктор Орбан, який відкрито виступає проти членства України. У ЄС не виключають, що ситуація може змінитись після угорських виборів у квітні. Якщо ж блокування збережеться, Брюссель розглядає крайні заходи – аж до застосування 7 статті договору ЄС, яка передбачає обмеження прав країни-члена.

У кулуарах також обговорюється можлива роль президента США Дональда Трампа, який, на думку європейських дипломатів, здатний вплинути на позицію Будапешта задля укладання масштабної мирної угоди.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в ЄС зробили несподівану заяву щодо ефективності санкцій проти РФ: деталі.



