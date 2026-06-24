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ЕС готовит невиданное давление на Мадяра через Украину: раскрыты важные детали

Венгерская сторона блокирует продвижение процедур, необходимых для запуска переговорных кластеров 2–6 для Украины

24 июня 2026, 20:00
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Клименко Елена

Уже 26 июня рабочая группа Совета Европейского Союза по вопросам расширения (COELA) повторно рассмотрит вопросы результатов скрининга переговорных кластеров 2–6 для Украины. Ранее принятие решения было отложено из-за позиции Венгрии, которая попросила дополнительное время для анализа документов.

ЕС готовит невиданное давление на Мадяра через Украину: раскрыты важные детали

Фото: из открытых источников

Как сообщают источники среди европейских чиновников и дипломатов, в случае положительного решения Брюссель сможет направить Киеву официальное письмо с приглашением подготовить переговорные позиции по каждому кластеру. Это станет важным этапом на пути к началу предметных переговоров об их открытии в рамках вступления Украины в ЕС.

Сейчас именно Венгрия технически сдерживает завершение необходимых процедур. В то же время, в Евросоюзе надеются, что во время заседания 26 июня страны-члены смогут убедить Будапешт снять свои оговорки и поддержать дальнейшее продвижение переговорного процесса.

Один из собеседников отметил, что по завершении скрининга рабочая группа должна официально подтвердить достаточный уровень подготовки Украины к началу переговоров по соответствующим направлениям.

В ходе предварительной встречи в Брюсселе 23 июня венгерская сторона отказалась согласовать результаты оценки. Аргументом стало то, что экспертам страны необходимо дополнительное время для детального изучения материалов.

В то же время источники отмечают, что речь идет не о полноценной блокировке евроинтеграционного процесса Украины, а скорее о технических оговорках со стороны Венгрии. Аналогичная ситуация возникла и по Молдове, результаты скрининга которой также не были утверждены на предыдущем заседании.

Именно поэтому этот вопрос решили повторно вынести на рассмотрение COELA 26 июня. Если Венгрия отзовет свои замечания по процедуре проверки документов, кипрское председательство в ЕС готово уже в тот же день передать этот вопрос на рассмотрение Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER).

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина может получить шанс на существенные изменения как на поле боя, так и в переговорном процессе еще до начала зимы. Впрочем, речь идет не о полном завершении войны, а скорее о возможности временного прекращения активных боевых действий. Такую оценку в интервью Главреду озвучил руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.



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