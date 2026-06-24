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ЄС готує небачений тиск на Мадяра через Україну: розкрито важливі деталі

Угорська сторона блокує просування процедур, необхідних для запуску переговорних кластерів 2–6 для України

24 червня 2026, 20:00
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Клименко Елена

Уже 26 червня робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання щодо результатів скринінгу переговорних кластерів 2–6 для України. Раніше ухвалення рішення було відкладене через позицію Угорщини, яка попросила додатковий час для аналізу документів.

ЄС готує небачений тиск на Мадяра через Україну: розкрито важливі деталі

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють джерела серед європейських посадовців і дипломатів, у разі позитивного рішення Брюссель зможе направити Києву офіційний лист із запрошенням підготувати переговорні позиції за кожним із кластерів. Це стане важливим етапом на шляху до початку предметних переговорів про їх відкриття в межах процесу вступу України до ЄС.

Наразі саме Угорщина на технічному рівні стримує завершення необхідних процедур. Водночас у Євросоюзі сподіваються, що під час засідання 26 червня країни-члени зможуть переконати Будапешт зняти свої застереження та підтримати подальше просування переговорного процесу.

Один із співрозмовників зазначив, що після завершення скринінгу робоча група повинна офіційно підтвердити достатній рівень підготовки України до початку переговорів за відповідними напрямками.

Під час попередньої зустрічі в Брюсселі 23 червня угорська сторона відмовилася погодити результати оцінювання. Аргументом стало те, що експертам країни необхідний додатковий час для детального вивчення матеріалів.

Водночас джерела наголошують, що наразі йдеться не про повноцінне блокування євроінтеграційного процесу України, а радше про технічні застереження з боку Угорщини. Аналогічна ситуація виникла і щодо Молдови, результати скринінгу якої також не були затверджені на попередньому засіданні.

Саме тому питання вирішили повторно винести на розгляд COELA 26 червня. Якщо Угорщина відкличе свої зауваження, пов'язані з процедурою перевірки документів, кіпрське головування в ЄС готове вже того ж дня передати це питання на розгляд Комітету постійних представників держав-членів Євросоюзу (COREPER).

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може отримати шанс на суттєві зміни як на полі бою, так і в переговорному процесі ще до початку зими. Втім, наразі йдеться не про повне завершення війни, а радше про можливість тимчасового припинення активних бойових дій. Таку оцінку в інтерв'ю Главреду озвучив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. 



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