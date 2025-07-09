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ЕС готовит новые правила пересечения границы: что важно знать украинцам

После полного внедрения EES больше не будут ставить физические штампы в паспортах

9 июля 2025, 13:58
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Кравцев Сергей

Европейский парламент дал зеленый свет на запуск новой системы въезда-выезда (EES), которая постепенно начнет функционировать на внешних границах Евросоюза уже с осени. Европейцы ее запускают, чтобы повысить безопасность, ускорить пограничный контроль и уменьшить очереди. Новые правила коснутся всех граждан третьих стран, пересекающих границы ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает European Parliament.

ЕС готовит новые правила пересечения границы: что важно знать украинцам

Пересечение границы с ЕС. Фото: из открытых источников

После полного внедрения EES больше не будут ставить физические штампы в паспортах. Система автоматически будет регистрировать: имя человека, который пересекает границу, тип проездного документа, время и место пересечения границы, биометрические данные, а именно – изображение лица и отпечатки пальцев.

Эти данные будут касаться граждан третьих стран, пользующихся краткосрочными визами или безвизовым режимом. Доступ к этой информации в режиме реального времени будут иметь все страны Шенгенской зоны.

Запуск EES будет происходить поэтапно в течение 180 дней во избежание перегрузки системы. На каждом этапе будут действовать целевые показатели: к 30-му дню – охвачено 10% пунктов пропуска; к 90-му – 35%; до 170-го – полный охват.

Если из-за технических проблем или больших очередей система не справляется, ее запуск могут временно приостановить. При этом государства-члены вправе внедрить EES сразу полностью, без поэтапного запуска.

После официального одобрения Советом ЕС закон будет опубликован в Официальном журнале. В течение 30 дней агентство eu-LISA разработает централизованный план внедрения. 60 дней государства-члены подготовят свои национальные планы. После этого Еврокомиссия определит дату старта 180-дневного запуска.

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