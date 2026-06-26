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ЕС готовит новый формат для Украины: что получат страны-кандидаты еще до вступления

Брюссель хочет вознаграждать реформы экономическими бонусами, не дожидаясь полноправного членства в Евросоюзе

26 июня 2026, 07:57
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Кравцев Сергей

Европейская комиссия работает над новой моделью сотрудничества с государствами-кандидатами, которая позволит им получать часть экономических преимуществ членства в Европейском Союзе еще до официального вступления. Такой механизм призван поддержать страны, которым до полноправного присоединения придется пройти долгий путь реформ.

ЕС готовит новый формат для Украины: что получат страны-кандидаты еще до вступления

Украина и ЕС. Фото: из открытых источников

По информации европейских чиновников, в Брюсселе обсуждается концепция постепенной интеграции. Она предусматривает открытие для кандидатов доступа к отдельным финансовым программам ЕС, более выгодным торговым условиям, а также частичную интеграцию в единый европейский рынок. В то же время, объем таких преимуществ будет зависеть от успехов каждой страны в выполнении требований Евросоюза.

В отличие от предыдущих идей по предоставлению политических прав еще до завершения переговоров о вступлении, нынешний подход делает ставку именно на экономические стимулы. В Еврокомиссии рассчитывают, что это поможет правительствам проводить сложные реформы, даже если полноправное членство будет оставаться перспективой нескольких последующих лет.

Как отмечают источники, у этой концепции уже есть больше шансов на поддержку среди стран ЕС. Ранее Франция и Германия выступали за схожие механизмы, позволяющие не покидать государства-кандидаты без практических преимуществ в период длительных переговоров.

Ожидается, что вопросы будут вынесены на обсуждение лидеров Европейского Союза осенью. Если инициатива будет поддержана, каждая страна будет получать новые экономические возможности постепенно — по мере выполнения реформ и приближения своего законодательства к европейским стандартам.

Такой подход может стать особенно важным для Украины, поскольку позволит воспользоваться отдельными преимуществами интеграции задолго до завершения всех процедур вступления в ЕС.

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Источник: https://www.politico.eu/article/inside-the-eus-latest-plan-to-keep-would-be-members-close/
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