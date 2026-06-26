ЄС готує новий формат для України: що отримають країни-кандидати ще до вступу

Європейська комісія працює над новою моделлю співпраці з державами-кандидатами, яка дозволить їм отримувати частину економічних переваг членства в Європейському Союзі ще до офіційного вступу. Такий механізм покликаний підтримати країни, яким до повноправного приєднання доведеться пройти тривалий шлях реформ.

Україна та ЄС. Фото: із відкритих джерел

За інформацією європейських чиновників, у Брюсселі обговорюють концепцію поступової інтеграції. Вона передбачає відкриття для кандидатів доступу до окремих фінансових програм ЄС, вигідніших торговельних умов, а також часткову інтеграцію до єдиного європейського ринку. Водночас обсяг таких переваг залежатиме від успіхів кожної країни у виконанні вимог Євросоюзу.

На відміну від попередніх ідей щодо надання політичних прав ще до завершення переговорів про вступ, нинішній підхід робить ставку саме на економічні стимули. У Єврокомісії розраховують, що це допоможе урядам проводити складні реформи, навіть якщо повноправне членство залишатиметься перспективою кількох наступних років.

Як зазначають джерела, ця концепція вже має більше шансів на підтримку серед країн ЄС. Раніше Франція та Німеччина виступали за схожі механізми, які дозволили б не залишати держави-кандидати без практичних переваг у період тривалих переговорів.

Очікується, що питання винесуть на обговорення лідерів Європейського Союзу восени. Якщо ініціативу підтримають, кожна країна отримуватиме нові економічні можливості поступово — у міру виконання реформ та наближення свого законодавства до європейських стандартів.

Такий підхід може стати особливо важливим для України, адже дозволить скористатися окремими перевагами інтеграції задовго до завершення всіх процедур вступу до ЄС.

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