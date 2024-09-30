ЕС готовит новый режим санкций против РФ: что известно

Европейский Союз решил ввести тематический режим санкций. Он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Х (Twitter).

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, послы Евросоюза 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", — проинформировал он.

Йозвяк сообщил, что изначально хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Читайте также на портале "Комментарии" - западные страны ввели санкции против России, чтобы ограничить доступ к роскоши и некоторым товарам, но оказывается, что россияне все еще могут покупать дорогие авто из Европы. Согласно данным Sky News, хотя прямые продажи автомобилей в Россию запрещены, они все равно попадают туда через соседние страны, особенно через Грузию.

Схема привлекает несколько стран: например, Великобритания крупными партиями отправляет автомобили в Азербайджан, который, в свою очередь, поставляет их в Грузию, откуда они уже попадают в Россию.

По информации Sky News, автомобили поначалу везут на границу, где их оставляют на стоянках до тех пор, пока все документы не будут оформлены. В Грузии есть запреты на прямую отправку авто в Россию, но найдено много лазейок. К примеру, машины можно официально зарегистрировать в Армении, и только потом они отправляются в Россию через пункт пропуска "Ларс". Водителям иногда советуют говорить, что они просто перевозят авто через Россию в Кыргызстан.

Эта система выгодна многим, кроме украинцев. С официальной точки зрения, авто не фигурируют в таможенных документах стран-экспортеров, то есть они как бы "исчезают" по прибытии в Азербайджан или Грузию.



