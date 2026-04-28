ЕС готовит санкционный удар за Украину: Израиль оказался в центре зернового скандала

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских компаний и частных лиц, которые могли быть причастны к незаконной торговле украинским зерном, вывезенным Россией. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на представителей ЕС.

Речь идёт о резонансном инциденте с судном так называемого "теневого флота", которое перевозило похищенное зерно и получило разрешение на разгрузку в порту Хайфы. Этот случай вызвал серьёзное недовольство в Брюсселе, особенно на фоне предварительных обращений Украины к израильской стороне.

Представитель внешнеполитической службы Европейский союз Ануар Эль Ануни заявил, что подобные действия фактически способствуют финансированию российской войны и подрывают эффективность санкционного режима. По его словам, ЕС готов реагировать жёстко, включая внесение в санкционные списки лиц и компаний из третьих стран.

Брюссель уже направил официальный запрос властям Израиля с требованием разъяснить обстоятельства произошедшего. В ЕС подчёркивают, что обход санкций не останется без последствий, независимо от того, где именно происходят такие операции.

Ситуация может перерасти в дипломатическое напряжение между ЕС и Израилем, поскольку речь идёт не только о торговле, но и о потенциальном участии в схемах, связанных с военными действиями России.

Этот эпизод усиливает внимание к так называемому "теневому флоту" РФ, который используется для обхода ограничений и вывоза ресурсов с оккупированных территорий. В ЕС дают понять: борьба с такими схемами будет только усиливаться, а круг возможных санкций – расширяться.

