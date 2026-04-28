ЄС готує санкційний удар за Україну: Ізраїль опинився у центрі зернового скандалу

Брюссель підозрює допомогу Росії у продажу вкраденого українського зерна

28 квітня 2026, 08:45
Кравцев Сергей

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських компаній та приватних осіб, які могли б бути причетними до незаконної торгівлі українським зерном, вивезеним Росією. Про це повідомляє Haaretz із посиланням на представників ЄС.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про резонансний інцидент із судном так званого "тіньового флоту", яке перевозило викрадене зерно і отримало дозвіл на розвантаження в порту Хайфи. Цей випадок викликав серйозне невдоволення у Брюсселі, особливо на тлі попередніх звернень України до ізраїльської сторони.

Представник зовнішньополітичної служби Європейський союз Ануар Ель Ануні заявив, що подібні дії фактично сприяють фінансуванню російської війни та підривають ефективність санкційного режиму. За його словами, ЄС готовий реагувати жорстко, включаючи внесення до списків санкцій осіб і компаній з третіх країн.

Брюссель вже направив офіційний запит владі Ізраїлю з вимогою роз'яснити обставини події. В ЄС наголошують, що обхід санкцій не залишиться без наслідків, незалежно від того, де саме відбуваються такі операції.

Ситуація може перерости в дипломатичну напругу між ЄС та Ізраїлем, оскільки йдеться не лише про торгівлю, а й про потенційну участь у схемах, пов'язаних із військовими діями Росії.

Цей епізод посилює увагу до так званого "тіньового флоту" РФ, який використовується для обходу обмежень та вивезення ресурсів із окупованих територій. У ЄС дають зрозуміти: боротьба з такими схемами лише посилюватиметься, а коло можливих санкцій – розширюватиметься.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал із зерном: Ізраїль прийняв судно з вантажем із окупованих територій України.




Джерело: https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2026-04-27/ty-article/.premium/eu-mulls-sanctions-on-israelis-over-stolen-ukrainian-wheat-smuggled-from-russia/0000019d-cfd5-d24a-a59f-efdfc3b50000
