ЕС готовит замену Starlink для Украины: когда заработает альтернатива

Европейский Союз ускоряет работу над альтернативными каналами спутниковой связи для Украины, пытаясь снизить зависимость от систем, связанных с компанией Илона Маска. По информации Le Monde, Европейская комиссия объявила о планах интегрировать коммерческие спутниковые мощности в программу Govsatcom с 2027 года.

Starlink. Фото: из открытых источников

Это решение должно помочь удовлетворить потребности Украины в защищенной связи. В то же время, оно не означает, что Европа уже в ближайшее время получит полноценный аналог Starlink, который сможет обеспечить все необходимые возможности, в частности для военных.

Программа Govsatcom предназначена для объединения ресурсов правительственных спутников, чтобы государства могли использовать защищенные каналы коммуникации. Начало ее функционирования запланировано на январь 2026 года. Следующим шагом должно стать привлечение коммерческих мощностей, расширяющих доступные возможности системы.

Однако главный долгосрочный проект ЕС – спутниковая сеть IRIS² – находится на другом этапе реализации. Развертывание этой защищенной системы связи планируется завершить к 2029 году. Она должна стать важным элементом европейской спутниковой инфраструктуры и усилить технологическую независимость блока.

Для Украины вопрос имеет особое значение из-за использования спутниковой связи в условиях полномасштабной войны. Надежные каналы коммуникации необходимы для координации действий, передачи информации и поддержания связи там, где традиционная инфраструктура повреждена или недоступна.

В Брюсселе пока не уверены, смогут ли промежуточные решения полностью воспроизвести возможности Starshield – военной версии спутниковой сети Starlink, которую используют Вооруженные силы Украины.

Таким образом, европейский план предполагает постепенный переход к собственным и партнерским решениям, а не сиюминутную замену американской системы. Ближайшим важным этапом станет подключение коммерческих спутниковых мощностей в 2027 году, однако вопрос полноценной альтернативы военным нуждам Украины остается открытым.

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