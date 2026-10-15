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ЄС готує заміну Starlink для України: коли запрацює альтернатива Маску

Брюссель планує залучити комерційні супутникові потужності для захищеного зв’язку з Україною вже у 2027 році

15 жовтня 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Європейський Союз прискорює роботу над альтернативними каналами супутникового зв’язку для України, намагаючись зменшити залежність від систем, пов’язаних із компанією Ілона Маска. За інформацією Le Monde, Європейська комісія оголосила про плани інтегрувати комерційні супутникові потужності у програму Govsatcom із 2027 року.

ЄС готує заміну Starlink для України: коли запрацює альтернатива Маску

Starlink. Фото: з відкритих джерел

Це рішення має допомогти задовольнити потреби України в захищеному зв’язку. Водночас воно не означає, що Європа вже найближчим часом отримає повноцінний аналог Starlink, який зможе забезпечити всі необхідні можливості, зокрема для військових.

Програма Govsatcom призначена для об’єднання ресурсів урядових супутників, щоб держави могли користуватися захищеними каналами комунікації. Початок її функціонування запланований на січень 2026 року. Наступним кроком має стати залучення комерційних потужностей, які розширять доступні можливості системи.

Однак головний довгостроковий проєкт ЄС – супутникова мережа IRIS² — перебуває на іншому етапі реалізації. Розгортання цієї захищеної системи зв’язку планують завершити до 2029 року. Саме вона має стати важливим елементом європейської супутникової інфраструктури та посилити технологічну незалежність блоку.

Для України питання має особливе значення через використання супутникового зв’язку в умовах повномасштабної війни. Надійні канали комунікації необхідні для координації дій, передавання інформації та підтримання зв’язку там, де традиційна інфраструктура пошкоджена або недоступна.

Втім, у Брюсселі поки не впевнені, чи зможуть проміжні рішення повністю відтворити можливості Starshield – військової версії супутникової мережі Starlink, яку використовують Збройні сили України.

Таким чином, європейський план передбачає поступовий перехід до власних і партнерських рішень, а не миттєву заміну американської системи. Найближчим важливим етапом стане підключення комерційних супутникових потужностей у 2027 році, однак питання повноцінної альтернативи для військових потреб України залишається відкритим.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Starlink почав підводити українські дрони на фронті: військові розповіли, до чого це вже призвело.



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Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/10/14/en-direct-guerre-en-ukraine-nous-sommes-en-train-de-perdre-un-partenaire-puissant-deplore-volodymyr-zelensky-qui-se-sent-trahi-apres-l-accord-conclu-par-donald-trump-sur-le-gazole-russe_6791198_3210.htm

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