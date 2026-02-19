logo

ЕС готовит жесткий ультиматум Кремлю: что хочет получить за мирное соглашение по Украине
ЕС готовит жесткий ультиматум Кремлю: что хочет получить за мирное соглашение по Украине

Брюссель выдвигает Москве максимальные условия - от ухода из соседних стран до демократизации режима

19 февраля 2026, 11:13
Европейский Союз намерен добиться полного вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и непризнанного Приднестровья в рамках будущего мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

ЕС готовит жесткий ультиматум Кремлю: что хочет получить за мирное соглашение по Украине

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Соответствующий документ подготовила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и распространила его среди стран-членов союза. В нем изложены ключевые требования к Москве, которые могут стать частью переговорного процесса при посредничестве США.

Речь идет не только о выводе российских военных контингентов, но и о сокращении численности армии РФ, выплате репараций и проведении внутренних политических реформ. В ЕС признают, что список условий носит "максималистский характер" и является зеркальным ответом на жесткие требования Москвы к Киеву.

Среди ключевых пунктов – запрет на признание оккупированных территорий, их демилитаризация и взаимное сокращение военного присутствия. Также ЕС требует прекращения кибератак, диверсий, вмешательства в выборы и распространения дезинформации.

Особое внимание уделено безопасности региона. В документе указано, что российское военное присутствие должно быть полностью прекращено в Беларуси, Молдове, Грузии и Армении. Кроме того, ЕС требует отказа от размещения ядерного оружия за пределами РФ.

Отдельным блоком идут требования ответственности: Россия должна выплатить компенсации Украине и европейским государствам, освободить политзаключенных, вернуть депортированных гражданских и обеспечить свободные выборы под международным контролем.

Документ уже обсуждается на уровне дипломатов и министров иностранных дел ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что достижение мира невозможно без конкретных шагов Москвы, и Европа готова добиваться этого не только дипломатией, но и дальнейшим давлением.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова к уступкам: Зеленский допустил отвод войск, но выдвинул жесткое условие Кремлю.




Источник: https://www.rferl.org/a/wider-europe-jozwiak-ukraine-eu-moscow/33680375.html
